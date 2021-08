Covid-19: Les Tunisiens de plus en plus nombreux Ã  vouloir se faire vacciner aprÃ¨s la rÃ©ussite de la journÃ©e portes ouvertes

Covid-19: Les Tunisiens de plus en plus nombreux à vouloir se faire vacciner après la réussite de la journée portes ouvertes

Plus de 550.000 personnes vaccinées en un seul jour. C’est le résultat de la journée de vaccination dédiée aux plus de 40 ans qui a eu lieu le dimanche 8 août à travers toute la Tunisie.

Une réussite qui a pu être possible grâce à un important stock de vaccins.

Au lendemain de cette opération, nous nous sommes rendus sur l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis afin de recueillir l’opinion des Tunisiens sur l’accélération de la campagne de vaccination.

Malgré la chaleur intense, la principale artère de la capitale était bondée de monde. Toutes les personnes que nous avons interrogé ont déjà été vaccinée ou ont reçu le fameux SMS de rendez-vous envoyé par la plateforme EVAX.

L’un d’entre-eux fraîchement vacciné de la veille, a salué les efforts fournis par les organisateurs de cette journée. « Tout était très bien organisé. J’y suis allé vers 16h et il n’y avait que deux personnes devant moi », nous dit-il.

Une mère de famille accompagnée de sa fille a enfin reçu son SMS pour la vaccination… Prévue pour cette semaine, elle a bénéficié d’un processus de vaccination via son travail. « On est venu nous voir au travail en nous demandant si nous voulions être vaccinés. J’ai donné mon numéro de CIN, puis quelques jours plus tard j’ai reçu un SMS », explique-t-elle. « Je recommande à tous les Tunisiens d’aller se faire vacciner, car moi j’ai été victime du virus et c’était très difficile », ajoute-t-elle.

D’autres personnes interrogées ont fait le même constat quant au bon fonctionnement de l’organisation de cette journée. « Il était temps que cela s’accélère. Il faut que le pays recommence à tourner. Le tourisme est à l’arrêt et si nous nous vaccinons alors nous pourrons espérer une reprise du secteur et donc de la croissance », nous affirme un quarantenaire qui est dans l’attente de se faire vacciner.

Nous avons rencontré un homme âgé d’une quarantaine d’année qui a été vacciné lui aussi ce dimanche. Il nous raconte son expérience. « Dans le centre de vaccination où j’ai été on nous a donné le choix entre trois vaccins: Pfizer, Janssen ou Sinovac. J’ai choisi Pfizer parce que je pense que c’est le plus efficace », nous précise-t-il. Il ajoute par ailleurs que pour les personnes qui ont été vaccinées via le dispositif de la journée exceptionnelle, ils ont bénéficié de l’injection du laboratoire AstraZeneca.

En ce mois d’août, de nombreux Tunisiens résidents à l’étranger étaient présents sur l’Avenue Habib Bourguiba. Pour eux, la vaccination n’est pas un choix, mais une obligation pour espérer un retour à la normal. « Nous sommes venus de France avec ma femmes et mes deux enfants de 21 et 17 ans, et nous avons tous été vaccinés », nous raconte un passant résidant en France.

Une femme qui habite en Italie nous indique que désormais là-bas, le port du masque n’est plus obligatoire dans la rue, et ce grâce à la vaccination.

Comme nous le montre les témoignages ci-dessus, la majorité des Tunisiens sont en faveur de la vaccination et ont accueillis positivement cette journée portes ouvertes et espèrent en voir d’autres du même genre. Grâce à la réussite de cette opération, le ministère de la Santé a indiqué que d’autres journées seront mises en place pour d’autres tranches d’âge afin d’atteindre une immunité collective le plus rapidement possible.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus l’intégralité de notre micro-trottoir dédié à la vaccination en Tunisie.

Wissal Ayadi