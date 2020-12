Covid-19 : un premier cas confirmé en France du variant du SARS-CoV-2 observé au Royaume-Uni

AFP-Un premier cas de contamination par le variant du SARS-CoV-2 observé au Royaume-Uni a été détecté en France vendredi 25 décembre, à l’avant-veille du lancement, dans l’Hexagone, de la campagne de vaccination contre le virus.

La présence de ce variant a été confirmée à Tours, chez un Français résidant habituellement au Royaume-Uni. L’homme est asymptomatique et a été isolé à son domicile, a fait savoir le ministère de la santé, qui a annoncé ce premier cas.

L’homme était arrivé « de Londres le 19 décembre », il a été « pris en charge au CHU » deux jours plus tard, et « détecté positif au coronavirus ». Les médecins suspectant qu’il soit atteint du variant du SARS-CoV-2, un « séquençage » du virus porté par ce malade avait été demandé au Centre national de référence (CNR) des virus des infections respiratoires. Ce dernier a confirmé vendredi l’infection au variant VUI-202012/01, qui pourrait être plus contagieux.