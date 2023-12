Crise imminente dans le secteur des céréales en Tunisie : ALERT tire la sonnette d’alarme

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’Association ALERT ( Association de Lutte contre l’Économie de Rente) indique que la Tunisie se trouve actuellement confrontée à une crise préoccupante dans son secteur céréalier, mettant en danger l’approvisionnement en pain, un aliment essentiel pour la population.

L’organisation, qui surveille de près cette filière, sonne l’alarme sur les conditions structurelles et conjoncturelles qui affaiblissent la production et l’approvisionnement, tout en mettant en garde contre les conséquences de la poursuite de politiques inefficaces.

Toujours selon ALERT, parmi les risques identifiés, le manque de blé tendre utilisé dans la fabrication de la farine figure en bonne place. « Les importations de cette variété de blé connaissent des perturbations, entraînant ainsi une sévère pénurie dans les stocks de l’Office des céréales et des moulins. Cette situation impacte directement les boulangeries non classées, qui dépendent du blé tendre pour produire du pain. Afin de pallier cette pénurie, les autorités ont décidé de fournir aux boulangeries classées du blé dur, utilisé dans la fabrication de la semoule, afin de remplacer le blé tendre dans la production du pain subventionné », peut-on lire.

D’après l’association, cette solution s’avère non seulement temporaire mais contribue également à aggraver les problèmes existants. « Le blé dur coûte environ 100 dollars de plus par tonne que le blé tendre, faisant ainsi grimper le coût du soutien gouvernemental au pain. Cette mesure réduit également l’offre de semoule, une denrée également essentielle sur le marché. Enfin, ces perturbations ont un impact sur le comportement des consommateurs qui, face à un manque de confiance dans la chaîne d’approvisionnement, intensifient leur demande de farine et de pain subventionné », poursuit-elle.

ALERT le manque de transparence et de communication de la part des autorités politiques, qui n’ont, selon elle, pas encore clarifié la véritable situation financière et logistique du secteur. L’organisation indique par ailleurs qu’une cargaison de blé tendre est attendue pour le 10 décembre 2023, soulignant ainsi la fragilité actuelle de la chaîne d’approvisionnement.

Gnetnews