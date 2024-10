Croissance de 1,6 % pour la Tunisie en 2024 et 2025, selon le FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance de 1,6 % pour la Tunisie en 2024 et en 2025, selon son rapport sur les perspectives de l’économie mondiale, publié lors des réunions d’automne qui se déroulent actuellement à Washington. Le rapport anticipe également une baisse du taux d’inflation, passant de 7,1 % en 2024 à 6,7 % en 2025. Toutefois, le chômage restera préoccupant, atteignant 16,4 %.

Ces prévisions placent la Tunisie parmi les pays de la région affichant la plus faible croissance. En comparaison, l’Égypte devrait enregistrer une croissance de 2,7 % en 2024 et 4,1 % en 2025, tandis que la Mauritanie pourrait atteindre 4,4 % en 2024 et 4,2 % en 2025. Le Maroc devrait connaître une croissance de 2,8 % en 2024 et 3,6 % en 2025, et l’Algérie de 3,8 % et 3 % respectivement.

À l’échelle régionale, le FMI prévoit une croissance de 2,1 % pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord en 2024, et de 4 % en 2025. La croissance mondiale devrait quant à elle se stabiliser à 3,2 % pour les deux années, un niveau considéré comme décevant.

Le rapport souligne également la nécessité pour les pays comme la Tunisie d’adopter des « réformes structurelles » visant à améliorer la concurrence sur les marchés, à réorienter les ressources vers les secteurs émergents, à accroître la productivité et à créer des emplois.

Les réunions d’automne du FMI et de la Banque mondiale, qui se déroulent du 21 au 26 octobre 2024, réunissent les représentants de 191 pays membres pour aborder les défis économiques mondiaux, notamment la dette, la transition énergétique et l’emploi des jeunes.

Gnetnews