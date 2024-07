Croissance significative de la circulation fiduciaire en Tunisie en 2023

En 2023, la Tunisie a enregistré une augmentation notable de 10,7 % du volume des billets et pièces en circulation par rapport à l’année précédente, atteignant un total de 20 842 millions de dinars. Ces données ont été révélées par la Banque Centrale de Tunisie dans ses états financiers annuels, confirmant une accélération par rapport à l’augmentation de 9,2 % observée entre fin 2021 et fin 2022.

Les billets de 20 dinars se sont révélés les plus prédominants en termes de valeur, suivis par ceux de 50 dinars, 10 dinars et 5 dinars. Quant aux pièces de monnaie, la Tunisie compte actuellement 11 types en circulation, la pièce de 1 dinar étant la plus haute en valeur, suivie par celles de 5 dinars et 500 millimes. Cette gamme inclut également des pièces de 2 dinars, 200, 100, 50, 20 millimes et 10 millimes.

Les pièces de 5 millimes, 2 millimes et 1 millime sont également disponibles à la Banque Centrale, et ont enregistré une légère augmentation de valeur par rapport aux chiffres de l’année précédente.

Gnetnews