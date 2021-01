CS Sfaxien : L’agent d’Eduwo et Sokari hausse le ton

Le Club Sportif Sfaxien a du pain sur la planche. Ses deux étrangers, à savoir Kingsley Eduwo et Kingsley Sokari ont refusé les offres de plusieurs clubs étrangers. Le premier a décliné les propositions du FS Smouha (Egypte) ainsi que d’un club saoudien.

Le deuxième a dit non à plusieurs propositions de clubs saoudiens et les deux joueurs seront libre en juin 2021.

C’est ce qu’a publié l’agent Mahmoud Ouadani sur sa page Facebook en soulignant : « Il n’est pas possible de garder l’enthousiame et de réclamer des performances et des victoires quand les joueurs ne sont pas payés. L’administration du club ne coopère pas et tout est désormais possible ».

GnetNews