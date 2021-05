CSS-Daou : « Nous n’avons plus de temps à perdre »

Fraichement nommé à la tête de l’équipe séniors du Club Sportif Sfaxien, le coach Hammadi Daou a été interrogé par le site officiel des Noirs et Blancs. Le technicien a déclaré : « L’équipe traverse une période difficile depuis plusieurs semaines. Les résultats ne sont pas satisfaisants il faut traailler dur sur tous les plans : tactique, physique et technique. Nous n’avons plus de temps à perdre et devons oublier les contre performances et penser à progresser. Notre prochain rendez-vous avec la JS Kabylie est primordial pour repartir du bon pieds. Ce sera difficile, mais nous avons les moyens d’obtenir un bon résultat ».

GnetNews