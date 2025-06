La CAF a dévoilé le calendrier des coupes africaines des clubs

La Confédération Africaine de Football a communiqué le calendrier détaillé des matches pour la saison 2025-2026 de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération.

1er tour des qualifications :

19-21 septembre / 26-28 septembre

2ème tour des qualifications :

17-19 octobre / 24-26 octobre

Phase de poules :

1ère journée : 21-23 novembre

2ème journée : 28-30 novembre

3ème journée : 23-25 janvier

4ème journée : 30 janvier-01er février

5ème journée : 06-08 février

6ème journée : 13-15 février

Quarts de finale :

Aller : 13-15 mars

Retour : 20-22 mars

Demi-finales :

Aller : 10-12 avril

Retour : 17-19 avril

Finales :

Période du 08 au 24 mai

La saison prochaine, la Tunisie sera représentée par l’Espérance de Tunis et l’Union Sportive Monastirienne en Ligue des Champions et par l’Etoile du Sahel et le Stade Tunisien en Coupe de la Conrfédération.