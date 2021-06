CSS : Hammadi Daou lance le dÃ©fi au Club Africain

CSS : Hammadi Daou lance le défi au Club Africain

Le Club Sportif Sfaxien affrontera le Club Africain en finale de la Coupe de Tunisie de football à Djerba. Le coach des Noirs et Blancs a reconnu, lors d’une intervention sur les ondes d’IFM, que les Rouges et Blancs ont beaucoup progressé depuis l’arrivée de son collègue Montassar Louhichi sur le banc de touche : « Les joueurs ont pris conscience de leur potentiel malgré toutes les difficultés depuis le début de la saison. Maintenant, ils sont en finale et le staff technique y est pour beaucoup. Pour nous, c’est un match capital. Nous avons absolument besoin de ce trophée pour bien terminer notre saison et disputer la prochaine coupe de la CAF ».

GnetNews