CTN: Réunion stratégique à bord du Tanit pour lancer la saison estivale 2024

Le 18 juin 2024, à bord du navire Tanit de la Compagnie Tunisienne de Navigation, s’est tenue une réunion de coordination marquant le début du voyage inaugural en direction de Marseille depuis le port de La Goulette. Cette session stratégique visait à évaluer la mise en œuvre des recommandations issues des réunions ministérielles sur la sécurité du voyage estival et le retour des Tunisiens résidant à l’étranger.

Présidée par M. Farhat Zouaghi, Directeur Général de la Compagnie, et dirigée par le Capitaine Sofiane Albouchi, la réunion a réuni des représentants du Ministère des Transports, des membres du Parlement, ainsi que des acteurs clés du secteur maritime et portuaire, y compris la Compagnie Tunisienne de Navigation, la Compagnie Tunisienne de Navigation et de Chargement, et divers organismes comme les douanes et la police des frontières, en plus des médias.

M. Zouaghi a ouvert la séance en soulignant l’engagement de l’État à assurer le succès de la saison estivale 2024, mettant l’accent sur l’amélioration des services, la préparation des navires à travers des travaux de maintenance, et la coordination logistique et sécuritaire pour les voyages estivaux.

Sur le plan commercial, la compagnie a maintenu des tarifs préférentiels pour la communauté tunisienne à l’étranger, avec des réductions significatives pour les réservations anticipées et les familles nombreuses, ainsi que des facilités de paiement en deux tranches pour les billets.

M. Zouaghi a également souligné les efforts de la compagnie pour renforcer les infrastructures portuaires, améliorer l’accueil des passagers, et augmenter la performance opérationnelle, tout en appelant à une collaboration continue pour assurer la satisfaction des voyageurs et le succès de la saison estivale.

À la fin de la réunion, la délégation a effectué une visite détaillée du navire Tanit pour observer ses installations et découvrir les services offerts aux passagers, marquant ainsi le début d’une nouvelle saison estivale prometteuse pour la Compagnie Tunisienne de Navigation.

