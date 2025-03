David Bettoni : « Des émotions qui me rappellent le Bernabéu »

Après le but victorieux de Ben Abda, le coach David Bettoni était fou de joie sur le banc de touche. Son équipe s’est imposée à la dernière seconde face au Stade Tunisien et elle est remontée sur le podium avec seulement trois points de retard sur l’Espérance et l’USMo.

Le coach clubiste a déclaré : « J’ai vécu des émotions qui m’ont rappelé le Bernabéu à la fin du match. Je suis quelqu’un de courageux. J’ai confiance en mes choix et j’ai beaucoup d’ambitions. La course au titre ? Nous sommes là. C’est le classement et nos 50 points qui le disent. Maintenant, il faut rester concentrés pour les cinq derniers matchs ».

GnetNews