David Bettoni : « Nous sommes tristes, mais nous reprendrons le travail demain »

Le Club Africain a été battu par l’US Monastir ce mercredi dans le cadre de la 22ème journée de la Ligue 1 Professionnelle. Le coach clubiste, David Bettoni a déclaré : « Encore une fois, nous sommes en phase de construction. D’ailleurs, Bnezarti m’a dit que ça se voit qu’il y a du travail au CA et que l’année prochaine, on sera très difficiles à battre. Avec l’expérience qu’il a, je pense qu’il vaut mieux l’écouter… Maintenant, nous sommes tristes pour la défaite, mais nous n’avons pas le temps et nous devons reprendre le travail dès demain pour gagner à partir du prochain match à domicile ».

