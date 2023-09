Libye : Dbeibah révèle que les contrats et la maintenance de deux barrages de Derna n’ont pas été finalisés

Le chef du gouvernement d’union nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, a déclaré que le ministère de la planification s’est aperçu, lors de la révision des documents relatifs à la maintenance des deux barrages de la ville de Derna, « Abou Mansour » et « Oued Derna », que les contrats, et la maintenance n’ont pas été finalisés, bien que des dizaines de millions aient été consacrés à ces travaux d’entretien.

Il a ajouté, dans une vidéo postée sur la page officielle du gouvernement d’union libyen, que le procureur général était en train d’enquêter à ce sujet et cherche à comprendre, et a convoqué les responsables de la planification pour s’expliquer là-dessus. « Nous aussi, nous cherchons à comprendre », a-t-il souligné, lors d’une réunion à la direction générale des barrages au ministère des ressources hydrauliques, consacrée à l’examen de la situation des barrages en Libye.

La calamité naturelle qui vient de frapper de plein fouet l’Est libyen, à l’issue du passage de la tempête méditerranéenne Daniel, a provoqué des conséquences dramatiques à Derna. Le ville libyenne, traversée par un cours d’eau, a été submergée par des torrents d’eau, provenant de pluies diluviennes, mais aussi de la mer, et des deux barrages précités qui ont cédé.

D’où le bilan terrifiant des morts, disparus et déplacés qui se comptent par milliers, et l’immensité des dégâts matériels ; des cités entières ont été emportées par les flots, des routes et ponts détruits, etc.

Intervenu lors d’un reportage télévisé, les citoyens de Derna racontent un paysage apocalyptique, signalant avoir déjà alerté sur l’état des barrages qui avaient besoin de travaux d’entretien et maintenance.

Derna est maintenant en train de compter ses morts, des citoyens disent avoir tout perdu voisins, familles, proches… face à ce spectacle désolant de corps qui jonchent le sol…

Entretemps, l’aide internationale, les secouristes et sauveteurs qui arrivent progressivement à l’aéroport de Benghazi ont commencé les opérations de recherche et de sauvetage, sous les yeux d’une population meurtrie et résignée, dont la vie a basculé en quelques heures.

