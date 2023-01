La Tunisie joue un rôle central en matière de préservation de l’unité et de la stabilité de la Libye (Dbeibah)

En marge de sa participation à la réunion de concertations des ministres des Affaires étrangères arabes à Tripoli, le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jarandi, a eu hier, dimanche, une rencontre avec le chef du gouvernement d’union libyen, Abdelhamid Dbeibah.

Dbeibah s’est arrêté à sa visite en Tunisie les 30 novembre et 01er décembre 2022, et sa détermination à en assurer le suivi, à mettre en place les mécanismes nécessaires à même d’en traduire les résultats dans les faits, dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays, rapporte un communiqué du département du Nord-Hilton.

Il a, par ailleurs, salué « le rôle central de la Tunisie et sa contribution agissante en matière de préservation de l’unité et de la stabilité de la Libye », appelant à « la nécessité de renforcer la coopération et le partenariat dans différents secteurs ».

Jarandi a, pour sa part, déclaré que « la Tunisie était résolue à raffermir les liens de fraternité, de coopération et de partenariat entre les deux pays dans différents domaines, lors de la prochaine période ».

Il a, ainsi, appelé « à ouvrir de nouvelles perspectives pour consolider la coopération bilatérale, en consolidant les échanges commerciaux, à travers la facilitation de la fluidité des marchandises et services entre les deux pays, le renforcement de l’investissement réciproque, et l’instauration de partenariats entre les entreprises tunisiennes et libyennes ».

Il a salué « l’élan positif des relations bilatérales, et la volonté des deux pays d’aplanir les difficultés notamment en termes de facilitation de l’entrée de leurs ressortissants respectifs ».

La Tunisie est pleinement disposée à se tenir aux côtés de la Libye, et à l’appuyer en vue de « faire réussir son processus politique, dans le cadre du consensus entre Libyens et leur possession de ce processus, selon leurs priorités, ce qui balise le terrain à la tenue des élections et à l’instauration d’institutions, légales et constitutionnelles, permanentes, à travers lesquelles la Libye retrouve sa sécurité et sa stabilité, ainsi que son rôle dans son environnement régional et international ».

Gnetnews