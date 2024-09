Décès de l’ancien ambassadeur Abdelhamid Ammar : La Ministre des Affaires Étrangères présente ses condoléances

La Ministère des Affaires Étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger a annoncé le décès de l’ancien ambassadeur Abdelhamid Ammar, survenu le dimanche 1er septembre 2024.

À l’occasion de cette perte tragique, le ministre Mohamed Ali Nafti, au nom de lui-même ainsi que des cadres et employés du ministère, présente ses plus sincères condoléances à M. Nabil Ammar et à sa famille. Il exprime ses prières pour que le défunt repose en paix et que sa famille trouve réconfort et soutien.

Gnetnews