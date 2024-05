DÃ©couverte d’un rÃ©seau de trafic de drogues Ã  CitÃ© Ettadhamen (Ariana)

Découverte d’un réseau de trafic de drogues à Cité Ettadhamen (Ariana)

Dans le cadre de leurs efforts pour lutter contre le trafic de drogues, les unités de la Garde nationale ont démantelé un réseau spécialisé dans la distribution de substances stupéfiantes à la Cité Ettadhamen, dans le gouvernorat d’Ariana.

Une patrouille conjointe, composée des unités de renseignements et des unités de sécurité publique du centre de la Garde nationale, ainsi que des unités d’intervention rapide de la région d’Ariana, a arrêté trois individus. Parmi eux, une personne recherchée sous cinq mandats d’arrêt émis par différentes unités de sécurité et instances judiciaires, et condamnée à six ans de prison.

Les forces de l’ordre ont saisi plusieurs quantités de cannabis de différentes tailles, des comprimés de drogue et une certaine quantité de cocaïne.

Après consultation avec le parquet, les autorités ont ordonné de prendre les mesures légales nécessaires à l’encontre des suspects.

Gnetnews