Deguiche tacle la FTF : « Nous n’accepterons pas le chantage »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a indiqué sur les ondes de la Radio Nationale que la Fédération tunisienne de football n’est pas une organisation indépendante et qu’elle n’a pas à donner des directives au MJS : « Nous représentons l’Etat mais aussi le peuple tunisien qui a le droit de regarder les matchs du championnat. La FTF n’a pas carte blanche et nous n’accepterons jamais le chantage. La FIFA n’a strictement rien à voir avec les litiges qui opposent la FTF à la TVN. Au lieu d’aider les clubs en difficulté, l’instance footballistique demande au ministère d’intervenir. Ceci est inadmissible. Nous aidons les clubs mais nous ne pouvons pas et n’avons pas les mécanismes pour les financer indéfiniment ».

