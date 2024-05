Hajj 2024: DÃ©part du premier vol Tunisair pour le PÃ¨lerinage

Hajj 2024: Départ du premier vol Tunisair pour le Pèlerinage

Le mercredi 22 mai 2024, le ministère du Transport a annoncé la première rotation des vols Tunisair à destination des lieux saints. Celui-ci a décollé Terminal 2 de l’aéroport de Tunis-Carthage. Le vol numéro 5001, transportant 265 passagers, s’est envolé vers Médine dans le cadre de la saison du pèlerinage 1445/2024.

La cérémonie d’aurevoir au premier groupe de pèlerins a été supervisée par le Ministre des Affaires Religieuses, M. Ibrahim Chaibi, accompagné de l’Ambassadeur d’Arabie Saoudite en Tunisie, M. Abdulaziz bin Ali Al-Saqr. Étaient également présents M. Khaled Chelly, PDG de Tunisair, M. Montassar Ben Hmida, PDG de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports, ainsi que plusieurs autres responsables. La cérémonie a été suivie à distance par la Ministre de l’Équipement et de l’Habitat, également en charge du Ministère du Transport, actuellement en visite de travail en Arabie Saoudite pour participer à la troisième édition du « Future Aviation Forum » à Riyad.

La dernière rotation aller pour le pèlerinage est prévue pour le 10 juin 2024 vers Djeddah. Les premiers retours commenceront le 21 juin 2024 de Djeddah, avec le dernier vol de retour prévu pour le 9 juillet 2024 au départ de Médine.

Pour garantir le succès de cette saison, le Ministère du Transport indique avoir pris toutes les mesures nécessaires pour offrir les meilleures conditions possibles en termes de logistique, d’organisation et de ressources humaines, en coordination avec l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports, Tunisair et toutes les parties impliquées.

Tunisair a programmé 46 vols aller-retour, y compris ceux dédiés aux pèlerins venant de l’étranger, pour transporter un total de 6066 pèlerins vers les lieux saints dans les meilleures conditions possibles. Les vols partiront de six aéroports tunisiens répartis comme suit :

– 24 vols aller-retour depuis l’aéroport de Tunis-Carthage

– 8 vols aller-retour depuis l’aéroport de Sfax-Thyna

– 8 vols aller-retour depuis l’aéroport de Monastir-Habib Bourguiba

– 2 vols aller-retour depuis l’aéroport de Tozeur-Nefta

– 2 vols aller-retour depuis l’aéroport de Gafsa-Ksar

– 2 vols aller-retour depuis l’aéroport de Tabarka-Aïn Draham

Pour faciliter le retour des pèlerins, Tunisair a déployé une équipe multidisciplinaire en Arabie Saoudite pour superviser les opérations d’enregistrement et d’embarquement depuis les aéroports de Djeddah et de Médine, en coordination avec les délégations des ministères de la Santé et des Affaires Religieuses, ainsi que la société des services et des séjours.

Chaque pèlerin est autorisé à emporter deux valises ne dépassant pas 23 kg chacune, 5 litres d’eau de Zamzam, et un bagage à main en cabine ne dépassant pas 8 kg.

Gnetnews