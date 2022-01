Des coupures d’électricité prévues à Sousse, Monastir et Sfax ce dimanche

Des coupures d’électricité seront prévus dans les gouvernerais de Sousse, Monastir et Sfax ce dimanche 23 janvier. Ces perturbations, annoncées par le STEG, interviennent dans le cadre de son programme périodique d’entretien des réseaux de distribution d’électricité.

Elles auront lieu de 08h00 à 15h00, dans les zones suivantes:

SOUSSE VILLE: Sousse (Médine – Trocadéro – Rue Raed Bedjaoui – rue du 25 juillet – Route El Kalaa Soghra – Bouhassina – Rue Sengour – Rue Ibn Khaldoun – Route de Monastir – Rue de Gabes – les immeubles Sud et rue Hedi Nouira) – Msaken (Cité Nour – Cité Bir Jedid- Route Sfax et Route Ouerdanine – toutes les zones de Borjine, Beni Rabia, Beni Kalthoum et Thrayet) .

MONASTIR : Sahline (centre ville – route Sousse – route Moatmar – route Sidi Ameur et rue de Hafouz) – Moatmar (centre ville – quartier Najjar et la nouvelle cité).

SFAX : avenue de la Liberté – arcades – Sfax Jedida- Route du Vieux Mahdia (rue Fadhel Ben Achour) – début de l’avenue des martyrs.

A noter que la STEG précise le rétablissement de l’électricité se fera de manière progressive en fonction de l’avancement des travaux.

Gnetnews