Des organisations dÃ©noncent une rÃ©pression accrue des libertÃ©s en Tunisie

Des organisations dénoncent une répression accrue des libertés en Tunisie

Plusieurs associations tunisiennes alertent sur une intensification des poursuites judiciaires et des restrictions visant les militants, syndicalistes et citoyens engagés dans des manifestations pacifiques. Elles dénoncent une politique de répression systématique affectant la liberté d’expression, le droit de manifester et l’action syndicale.

Les cas recensés incluent des convocations pour participation à des marches pacifiques, des arrestations de syndicalistes à Kairouan pour protestation contre des licenciements abusifs, des poursuites contre des agriculteurs à Siliana pour défense de leurs ressources en eau, ainsi que des poursuites ciblant des militants solidaires de la cause palestinienne et des acteurs associatifs.

Les signataires appellent à l’arrêt des poursuites, au respect des droits fondamentaux et à l’unité des forces démocratiques pour préserver les acquis de la Révolution. Parmi eux figurent la Ligue des droits de l’Homme, l’UGTT, et plusieurs associations nationales et internationales.

