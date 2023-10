Des responsables de Hamas et de l’Iran à Moscou pour mener des discussions (MAE russe)

Le ministère des Affaires étrangères russe a annoncé que des représentants de l’Iran et du Hamas se trouvent à Moscou, ce jeudi, pour mener des discussions, et ce, pour la première fois, depuis le déclenchement de la guerre entre l’occupation sioniste et le mouvement palestinien, depuis près de trois semaines.

La porte-parole du ministère russe, Maria Zakharova, a confirmé la présence de représentants du mouvement à Moscou. Le vice-ministre des AE iranien, Ali Bakri, est, également, présent à la capitale russe, a-t-elle souligné, sans donner plus de détails au sujet de l’ordre du jour de ces pourparlers.

Hamas a indiqué, dans un communiqué, qu’une délégation du mouvement conduite par le chef du bureau des relations internationales, Moussa Abou Marzouk, a rencontré l’émissaire spécial du président russe pour le Moyen-Orient et vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov.

La rencontre a porté sur les moyens de mettre un terme aux crimes israéliens contre la bande de Gaza, appuyés par les Etats-Unis et l’Occident.

Gnetnews