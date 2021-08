Des TempÃ©ratures en baisse ce jeudi, la Tunisie a connu le 3Ã¨me juillet le plus chaud depuis 1950 (INM)

Des Températures en baisse ce jeudi, la Tunisie a connu le 3ème juillet le plus chaud depuis 1950 (INM)

Les conditions météorologiques seront marquées ce jeudi 26 Août par « une baisse relative des températures dans les régions du Nord et du Centre ».

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit des maximales variant entre 29 et 35° dans le Nord et au Sahel, et entre 37 et 43° dans le reste des régions, avec l’apparition du Sirocco.

Des pluies éparses sont, par ailleurs, attendues au Nord et au Centre, qui seront plus intenses et à caractère orageux l’après-midi.

La vitesse du vent requiert la vigilance près des côtes, où ils seront violents l’après-midi, avec une mer globalement agitée à fortement agitée au Nord.

Le mois de juillet 2021 était marqué par une vague caniculaire suffocante, les 24 gouvernorats de Tunisie ont connu des températures exceptionnellement élevées. Des records de températures ont été relevés dans certaines régions.

La moyenne générale des températures du mois de juillet de cette année était supérieure à la moyenne de référence (1981 – 2010), avec un écart de 2.14°, ce qui fait de ce mois le troisième juillet le plus chaud depuis 1950, indique l’INM.

La Tunisie a connu pendant le mois écoulé un déficit pluviométrique de 70 %, selon la même source.

Gnetnews