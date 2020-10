Devant les bailleurs de fonds, Koôli réitère l’engagement de la Tunisie en faveur des réformes

Le ministre de l’Economie et des Finances, Ali Kooli, a réitéré « l’engagement du gouvernement tunisien à poursuivre les réformes susceptibles de relancer l’économie nationale, en prime la réforme des entreprises publiques, et l’amélioration de leur gouvernance ».

Lors d’une réunion, à la fois présentielle et à distance, ce lundi 05 octobre au siège du ministère, avec les représentants des institutions financières et des bailleurs de fonds en Tunisie, dont la banque mondiale, l’Union européenne, la BAD, l’agence française de développement (AFD), l’agence japonaise de coopération internationale (JAICA), la banque allemande de développement, le ministre s’est, par ailleurs, engagé « en faveur de la transition digitale, de l’amélioration du climat de l’investissement, et la consolidation de l’inclusion économique et sociale ».

Le ministre a ajouté que la Tunisie comptait sur ses moyens propres et sur le soutien de ses partenaires, pour mener ce processus de réformes, appelant à la nécessité de renforcer la solidarité et la coopération internationales, notamment en cette circonstance critique que traverse le monde du fait de la pandémie du Coronavirus.

Les représentants des donateurs ont, pour leur part, exprimé la détermination de leurs institutions « à renforcer davantage leur rôle pour aider la Tunisie à mettre en exécution ses programmes de réforme, et à assurer l’appui financier et technique du budget. »

La rencontre a porté sur l’état d’avancement du programme de coopération financière de l’année 2020, et le plan d’action de 2021, et ce qu’ils requièrent en termes de coordination entre le gouvernement et les bailleurs de fonds, en fonction des priorités nationales de la période actuelle.

Gnetnews