Didier Deschamps se mÃ©fie du Danemark et pense dÃ©jÃ  Ã  l’Argentine

Didier Deschamps se méfie du Danemark et pense déjà à l’Argentine

Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps se méfie énormément du Danemark, futur adversaire des Bleus à la Coupe du monde 2022.

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, après le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 ce vendredi au micro de beIN Sports : « Je ne sais pas si ce tirage est parfait. Les Danois aussi auront l’avantage de mieux nous connaître après les deux rencontres de Nations League cet été. Et puis, ce n’est pas la même compétition donc c’est autre chose. Il faut avoir beaucoup de respect pour cette équipe et surtout ne pas penser que c’est fait. On parle de la 11e nation mondiale qui reste sur une demi-finale lors du dernier Euro. Ils sont mieux classés que les Pays-Bas et l’Allemagne.

J’ai vu que l’on va croiser avec le groupe de l’Argentine mais le plus important, c’est de connaître les horaires des matches. On passe de 13 heures à 22 heures et ce n’est pas du tout la même chose. On connaît déjà les dates mais on va attendre de savoir les horaires. »