Tunisie/ Digitalisation : Lancement de plusieurs services en ligne pour faciliter la vie aux citoyens

Faire la promotion des services en ligne… c’était l’objectif d’une conférence organisée ce mercredi à Tunis par le ministère des Technologies de la Communication et celui de la Fonction publique.

Etaient présents les deux ministres en question, Mohamed-Fadhel Kraiem et Hasna Ben Slimane.

Une matinée de sensibilisation où plusieurs opérateurs publics ont pu présenter leur services en ligne, à l’image de la CNAM, la CNSS, la CNRPS, la SONEDE, la STEG ou encore le ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique.

Pour le ministre des Technologies, Mohamed-Fadhel Kraiem, « la pandémie a mis en avant l’urgence d’une transition digitale de l’administration ». En effet, les restrictions sanitaires entrées, dorénavant, dans le quotidien des Tunisiens engendrent de nouveaux gestes à adopter. « Il n’est plus possible de voir des files d’attente interminables devant les administrations pour aller signer un document ou payer une facture », souligne le ministre.

La transformation de l’administration via la digitalisation suscite autant de chances que de défis. A cet égard, la Tunisie doit fournir encore des efforts afin d’atteindre l’objectif de la démocratisation des services en ligne. Ici deux problèmes se posent.

D’abord, l’accès à internet. Si dans les grandes villes, son usage ne pose pas vraiment de problème, dans les régions, souvent reculées, il reste encore limité.

A cet égard, Mohamed-Fadhel Kraiem explique que la Poste Tunisienne joue ici un rôle clé. Ainsi, il a annoncé la création prochaine d’une banque postale, c’est à dire un établissement bancaire rattaché à la poste tunisienne. « Nous savons tous que la poste est l’établissement qui est le plus proche des citoyens et tout le monde y a accès », nous dit-il.

Autre problème, celui de la bancarisation. Aujourd’hui seule 50% de la population est bancarisée, limitant le paiement en ligne. Là aussi, le ministre a fait part d’un projet proposé par les trois opérateurs téléphoniques présents dans le pays. Il s’agira de mettre en place le « Mobile Payment », qui permettra à tous ceux qui disposent d’un téléphone portable de pouvoir payer via leur mobile.

De son côté Hasna Ben Slimane, la ministre de la Fonction publique a affirmé que toutes les administrations travaillent sur la digitalisation. « Il est temps de mettre en pratique le cadre juridique mis en place pour la digitalisation de l’administration », a-t-elle dit.

Ben Slimane a évoqué la mise en place d’une commission nationale afin de réunir tous les ministères pour le développement des services en ligne. Cette commission sera également chargée de veiller sur le bon fonctionnement de ces services afin d’éviter toute entrave, grâce notamment à la création d’un réseau commun entre les administrations.

Un baromètre effectué par le ministère de la Fonction publique a permis de mettre en lumière les services les plus demandés par la population. Ainsi la recherche d’emploi, le paiement des factures et des amendes et les demandes qui concernent le ministère des Affaires sociales viennent en premier lieu.

Hasna Ben Slimane a, par ailleurs, mis en avant l’importance de la mise en place d’un suivi des plaintes émanant des citoyens. A cet égard, elle affirme qu’aujourd’hui un certain nombre d’entre elles ne sont pas traitées à cause de la non-digitalisation. « Vu que les plaintes sont manuscrites, beaucoup restent rangées dans les placards ou sont tout simplement égarées. Cela ne peut plus durer car le citoyen aura tendance à perdre confiance en l’administration », conclue-t-elle.

Retrouvez dans la vidéo ce-dessus les déclarations de Mohamed-Fadhel Kraiem et Hasna Ben Slimane.

Wissal Ayadi