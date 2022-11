Djerba: Rencontre entre Kaïs Saïed et le président du Conseil Européen

Le Président de la République Kaïs Saied a rencontré ce vendredi 18 novembre, sur l’île de Djerba, Charles Michel, le Président du Conseil européen, à l’occasion du Sommet de la Francophonie.

D’après une bref communiqué de la présidence les deux hommes ont échangé sur un certain nombre de questions qui concernent les relations historiques, de coopération et de partenariat qui existent entre la Tunisie et l’Union Européenne dans divers secteurs. Ils ont réitéré leur engagement mutuel à les développer et à les diversifier, notamment dans les domaine économiques, sociaux, culturels.

