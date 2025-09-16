Doha : Nafti multiplie les entretiens bilatéraux en marge du Sommet arabe et islamique extraordinaire

16-09-2025

En marge du Sommet arabe et islamique extraordinaire tenu le 15 septembre 2025 à Doha, le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a eu plusieurs entretiens avec ses homologues arabes, africains et asiatiques.

Le chef de la diplomatie tunisienne s’est notamment entretenu avec son homologue algérien, Ahmed Attaf, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, avec Taher Al-Baour, chargé de la gestion du ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi qu’avec Cheikh Niang, ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

Ces rencontres ont porté sur les principaux domaines de coopération bilatérale et les moyens de les développer davantage. Les ministres ont également échangé sur les résultats du Sommet de Doha, en particulier la solidarité exprimée envers le Qatar face à l’agression dont il a été la cible, ainsi que le soutien réaffirmé à la cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien.

Une rencontre tripartite Tunisie-Algérie-Libye a, par ailleurs, permis de passer en revue les derniers développements de la situation en Libye. Les trois pays ont souligné la nécessité d’un règlement politique global, mené dans le cadre d’un dialogue exclusivement libyen, afin de garantir l’unité, la souveraineté, la sécurité et la stabilité du pays.

Gnetnews

Fil d'actualités

Tunisie : Hausse des exportations d’huile d’olive mais recettes

16-09-2025

Boubaker Bethabet élu nouveau bâtonnier : Composition du Conseil d

16-09-2025

Rentrée scolaire et universitaire : Kaïs Saïed appelle à un enga

16-09-2025

Paiement mobile en Tunisie : Une croissance soutenue au premier seme

16-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Tunisie : Hausse des exportations d’huile d’olive mais recettes en baisse

16-09-2025

Boubaker Bethabet élu nouveau bâtonnier : Composition du Conseil de l’Ordre

16-09-2025

Rentrée scolaire et universitaire : Kaïs Saïed appelle à un engagement natio

16-09-2025

Paiement mobile en Tunisie : Une croissance soutenue au premier semestre 2025

16-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025