Doha : Nafti multiplie les entretiens bilatéraux en marge du Sommet arabe et islamique extraordinaire

En marge du Sommet arabe et islamique extraordinaire tenu le 15 septembre 2025 à Doha, le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a eu plusieurs entretiens avec ses homologues arabes, africains et asiatiques.

Le chef de la diplomatie tunisienne s’est notamment entretenu avec son homologue algérien, Ahmed Attaf, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, avec Taher Al-Baour, chargé de la gestion du ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi qu’avec Cheikh Niang, ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

Ces rencontres ont porté sur les principaux domaines de coopération bilatérale et les moyens de les développer davantage. Les ministres ont également échangé sur les résultats du Sommet de Doha, en particulier la solidarité exprimée envers le Qatar face à l’agression dont il a été la cible, ainsi que le soutien réaffirmé à la cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien.

Une rencontre tripartite Tunisie-Algérie-Libye a, par ailleurs, permis de passer en revue les derniers développements de la situation en Libye. Les trois pays ont souligné la nécessité d’un règlement politique global, mené dans le cadre d’un dialogue exclusivement libyen, afin de garantir l’unité, la souveraineté, la sécurité et la stabilité du pays.

