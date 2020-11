Donald Ngameni : « Le CA est un club de voyous »

L’accord signé entre le Club Africain et l’avocat des deux joueurs camerounais, Serge Nicolas Song et Didier Yimga, est définitivement tombé à l’eau. Dans une déclaration accordée à GnetNews, l’agent, Donald Ngameni, a confirmé l’information : « Mon avocat a mis fin au protocole d’accord. Ils ont demandé 24 heures supplémentaires pour faire le virement mais ils n’ont rien fait. Nous réclamons la totalité de la somme ».

Traité de menteur par le porte parole, Kamel Ben Khelil, Ngameni n’a pas hésité à tacler le club de Bab Jedid : « Maître Gauthier Bouchard est mon avocat et c’est moi qui l’ai chargé du dossier. Ces gens ne sont pas professionnels. C’est un club de voyous et la FIFA va trancher la semaine prochaine dans l’affaire de falsification. Le club risque une sanction et son président écoperait d’une suspension de 12 mois ».

GnetNews