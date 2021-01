CA – Donald Ngameni : « Younsi a falsifié de nouveaux documents »

L’agent de Serge Nicolas Song et Didier Yimga accuse une nouvelle fois Abdessalam Younsi de falsification. Dans une déclaration accordée à GnetNews, Donald Ngameni a fait savoir que le président du club de Bab Jedid souhaiterait calmer le public clubiste en publiant des documents falsifiés : « Il veut faire croire aux supporters que la police judiciaire a convoqué les deux joueurs suite à la plainte déposée par le CA pour escroquerie. Nous n’avons rien reçu et les documents en question ont été falsifiés. Younsi est un mafieux. Mon avocat va saisir la FIFA et la police camerounaise va porter plainte ».

GnetNews