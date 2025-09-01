Douane : saisie de marchandises de contrebande d’une valeur de 1,2 million de dinars à Ben Arous

01-09-2025

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les services de la garde douanière ont annoncé avoir saisi, à Ben Arous, d’importantes quantités de marchandises de consommation dissimulées dans un local commercial.

L’opération, menée par l’unité de renseignement de l’administration de la garde douanière, en coordination avec les brigades de Ben Arous, Tunis et l’unité spéciale des Douanes, s’est soldée par la découverte de vêtements prêts-à-porter, de chaussures de sport, d’accessoires pour téléphones portables, de bijoux fantaisie, de montres ainsi que d’autres produits introduits illicitement.

La saisie a été effectuée à l’issue d’un travail de renseignement, de surveillance et de perquisition, avec l’appui des services de sécurité de la région.

Un procès-verbal a été dressé à l’encontre du contrevenant. La valeur totale des marchandises confisquées a été estimée à plus de 1,2 million de dinars, selon la douane tunisienne.

