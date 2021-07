Dr.Mohamed Douagi : « Limitez vos contacts avec vos enfants et évitez les lieux de rassemblement ! »

Le président de la Société tunisienne de pédiatrie (STP), Dr.Mohamed Douagi a mis en garde contre la prolifération des contaminations chez les enfants, et cela lors de son passage au JT sur Al Watania, le vendredi 09 juillet 2021.

Il a indiqué également que les enfants sont de plus en plus nombreux à être hospitalisés à cause des symptômes sévères liés au Covid-19.

A cet effet, Dr. Douagi a révélé que 28 enfants ont été hospitalisés en juin à l’hôpital d’enfants (Bab Saâdoune).

« A la première semaine de juillet ce nombre a été recensé à 47 enfants hospitalisés, sachant qu’en Tunisie, 4% des personnes infectées sont des enfants et que le nombre de cas a exponentiellement augmenté ».

Le président de la STP a aussi souligné que les symptômes sévères de la maladie sont aussi fréquents chez les bébés âgés entre zéro et deux ans. Les parents doivent faire attention », a-t-il averti.

Il a enfin appelé les parents à prendre leurs précautions en limitant les contacts avec leurs enfants, en les habituant au port du masque quand cela est nécessaire et à ne pas les ramener avec eux dans des endroits où il peut y avoir des rassemblements tels que les supermarchés etc.

« Nous voyons des parents déposer leurs enfants malades dans les garderies, il ne faut absolument pas faire cela. On peut les sortir dans les parcs ou pour des promenades mais toujours éviter les contacts humains au maximum, surtout chez les bébés qu’on a tendance à vouloir embrasser » a conclu M. Douagi.

Gnetnews