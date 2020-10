Drame de Sbeitla: le maire et le chef du district de la sureté mis en examen pour homicide volontaire

Le de maire de la ville de Sbeitla ainsi que le chef du district de la sureté nationale ont été mis en examen pour homicide volontaire ce vendredi 16 octobre. Cette décision a été prise après leur audition dans l’affaire du décès de Abderrazek Khachnaoui.

Pour rappel ce dernier a trouvé la mort le mardi 13 octobre lors de la démolition par les équipes de la municipalité, de son kiosque anarchique, et ce en pleine nuit alors qu’il dormait à l’intérieur.

D’après le porte-parole du tribunal de première instance de Kasserine, Riadh Noujoui, les deux accusés ont été maintenus en liberté.

Après ce drame, des échauffourées ont éclaté dans la ville de Sbeitla et des manifestations ont eu lieu. Un véhicules municipal ont été incendié et plusieurs routes ont été fermées et bloquées par les manifestants.

Au lendemain de la tragédie, le gouvernement avait procédé au limogeage du gouverneur de Kasserine, du délégué de Sbeitla, ainsi que du chef du district de sécurité nationale et du chef du poste de la police municipale de la ville.

Le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Kasserine a également ordonné, de placer en garde à vue le chef de la police municipale après son interrogatoire ainsi que le conducteur du bulldozer.

Gnetnews