ED Tunisie : Ghaylen ChaÃ¢leli quitte le stage

ED Tunisie : Ghaylen Chaâleli quitte le stage

Le milieu de terrain Ghaylen Chaâleli a quitté le stage de l’équipe de Tunisie de football. Le joueur Sang et or a obtenu l’aval du sélectionneur et du staff médical pour ne plus s’entrainer et reprendre les soins qu’il avait déjà commencé à suivre après sa blessure contre le CS Sfaxien.

Chaâleli ne sera donc pas disponible pour les matchs contre la Guinée Equatoriale et le Botswana pour les éliminatoires de la CAN 2023.

GnetNews