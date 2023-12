Effondrement à Kairouan : Menace de sanctions sévères et mesures drastiques du ministère des Affaires culturelles

La ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, a averti dans un communiqué officiel que le ministère n’hésitera pas à prendre des sanctions sévères à l’encontre de toute personne dont l’enquête administrative révélerait une négligence ou une défaillance dans l’accomplissement de ses missions et responsabilités. Cette déclaration intervient suite à l’effondrement de la façade extérieure sud du rempart de la médina de Kairouan le samedi 16 décembre, entraînant trois décès et autant de blessés.

La ministre s’est rendue sur les lieux et a présidé une réunion d’urgence de la commission régionale de lutte contre les catastrophes au siège du gouvernorat de Kairouan. À la suite de cette réunion, plusieurs mesures ont été prises, notamment l’ouverture d’une enquête administrative sur le contrôle des travaux par l’entreprise en charge, supervisée par une équipe de l’Institut national du patrimoine (INP). Parallèlement, une enquête judiciaire sera menée à l’encontre de l’entreprise responsable de la restauration et de la maintenance du rempart, conformément aux procédures en vigueur et à la réglementation des marchés publics.

D’autres actions immédiates comprennent l’installation de barrières et la fermeture des voies menant au rempart, la consolidation des parties restantes du mur, et la sécurisation du périmètre de l’accident par la fermeture des voies en direction de « Bab Jalladine » ainsi que des accès au rempart du côté de « Sidi Siouri » et de Bab El Khoukha. De plus, toutes les activités et manifestations culturelles dans la région ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre.

