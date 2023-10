Egypte : Abdelfattah al-Sissi annonce sa candidature Ã  un nouveau mandat prÃ©sidentiel

Egypte : Abdelfattah al-Sissi annonce sa candidature à un nouveau mandat présidentiel

Le président égyptien, Abdelfattah al-Sissi, a annoncé hier, lundi 02 octobre, sa candidature officielle à la prochaine élection présidentielle, briguant un nouveau mandat à la tête de l’Egypte, un pays du Moyen-Orient d’environ 110 millions d’habitants.

Lors d’une allocution prononcée le troisième et dernier jour de la conférence, « histoire d’une patrie, vision et réalisation », tenue dans la nouvelle cité administrative du Caire, al-Sissi a affirmé « avoir pris une résolution de parachever le rêve et de se porter candidat à un nouveau mandat présidentiel ».

Abdelfattah al-Sissi a appelé les Egyptiens à participer en masse à la prochaine présidentielle, prévue en décembre prochain.

Un scrutin qui intervient à l’heure où le pays fait face à une crise économique asphyxiante, marquée par une régression de la valeur de la livre (monnaie locale), et d’une baisse pouvoir d’achat.

L’instance électorale égyptienne commence, jeudi prochain, à recevoir les demandes de candidature à l’élection présidentielle de 2024, pour une durée de 10 jours continus.

Le scrutin est prévu le 10 décembre prochain, et se poursuivra pendant trois jours, jusqu’au 12 du même mois.

