Egypte : Al Ahly et Mosimane se séparent

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines, maintenant c’est officiel. Al Ahly et son coach sudafricain, Pitsu Mosimane ont trouvé un accord et la séparation s’est faite à l’amiable ce mardi. Le coach quitte le club cairote après troisi saisons durant lesquelles il a gagné deux la Ligue des champions d’Afrique 2020/2021 et perdu la finale de l’édition 2022.

GnetNews