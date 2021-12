Égypte : Mouine Chaâbani balaye les rumeurs

Le coach tunisien d’Al Masry a été interrogé par ON Sports TV après le match gagné par son équipe face à Farco en championnat.

L’ex Sang et or a répondu ainsi aux rumeurs qui l’ont annoncé au Nigeria et au Zamalek : « Je suis bien avec mon équipe. Il n’a jamais été question que je parte et je ne suis en négociation avec personne ».

GnetNews