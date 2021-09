Egypte : Un quatriÃ¨me tunisien Ã  Al Masry

Egypte : Un quatrième tunisien à Al Masry

Après l’arrivée de Mouine Chaâbani et Majdi Traoui sur le banc d’Al Masry Port Said, la direction du club égyptien a recruté le défenseur central Rami Bedoui et a aussi bouclé l’arrivée du milieu offensif Elyes Jelassi.

Le joueur a définitivement quitté l’US Monastir et s’est engagé pour une période de quatre saisons.

Jelassi avait auparavant porté les maillot du Stade Tunisien et de l’Espérance de Tunis.

GnetNews