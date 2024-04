Les journÃ©es romaines d’El Jem, dans la ville antique de Thysdrus

Les journées romaines d’El Jem, dans la ville antique de Thysdrus

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a présidé le soir du samedi, l’ouverture des journées romaines d’Eljem, ou ville antique de Thysdrus, qui se sont déroulées, dans leur 7ème édition, les 27 et 28 avril, à l’amphithéâtre éponyme.

Mosaïque, peinture grecque, tissage romain, sculpture, gravure sur bois…tels sont les constituants de l’exposition des arts et métiers, temps fort de cet événement pour revivifier cette histoire séculaire.

Le ministre en a pris connaissance, en s’arrêtant aux ateliers de mosaïque, céramique, cuir, celui du casque du soldat romain, celui des masques, ainsi que les ateliers de la couronne de fleurs, des joyaux…autant de créations s’inspirant et reconstituant le quotidien de l’épisode historique romain, rapporte, en substance, un communiqué du ministère.

L’exposition a abrité un espace pour la promotion du tourisme à Mehdia.

Une application numérique de cette destination, « Mahdia guide », laquelle renferme plus de 100 sites historiques et culturels, des unités d’hébergement touristique, des restaurants, des activités touristiques, culturels, et de loisirs, élaborée par la Destination Management Organisation (DMO, organisme de gestion de la destination), de Mehdia, a été présentée.

Gnetnews