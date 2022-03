Elim CAN 2023 : La Tunisie dans le chapeau 1

Les éliminatoires de la CAN 2023 débuteront durant le mois de juin. 48 sélections disputeront la phase de poules. Elles seront réparties en 12 groupes et les deux premières équipes seront qualifiées. Les « Aigles de Carthage », l’Algérie, le Sénégal, l’Egypte, le Maroc, le Nigéria, le Mali, le Cameroun, le Ghana, le Burkina Faso, la RD Congo et la Côte d’Ivoire composeront le premier chapeau.

La Confédération Africaine de Football dévoilera la date du tirage au sort ultérieurement.

Rappelons que la prochaine édition sera organisée entre le 23 juin et le 23 juillet en Côte d’Ivoire.

GnetNews