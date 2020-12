Elim CAN U20 : Les matchs de la Tunisie sur la TVN

La sélection tunisienne des moins de 20 ans disputera les éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations entre le 15 et le 27 décembre. Les joueurs de Maher Kanzari affronteront l’Algérie, le Maroc, l’Egypte et la Libye. Les deux meilleures équipes du tournoi seront qualifiées pour la phase finale. A noter que les matchs se joueront à Rades et à El Menzah.

Voici le programme TV :

Mardi 15 décembre :

14h00 : Tunisie – Algérie : Wataneya 1

Vendredi 18 décembre :

14h00 : Tunisie – Egypte : Wataneya 1

Lundi 21 décembre :

14h00 : Tunisie – Maroc : Wataneya 1

Dimanche 27 décembre :

14h00 : Tunisie – Libye : Wataneya 1

GnetNews