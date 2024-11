ELIM-CM2026-Zone AMSUD : L’Argentine s’envole ! Le BrÃ©sil n’y arrive pas

ELIM-CM2026-Zone AMSUD : L’Argentine s’envole ! Le Brésil n’y arrive pas

Les matchs de la 12ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la Zone Amérique du Sud viennent de se termine. Leader, l’Albiceleste a creusé encore plus l’écart en tête après avoir dominé le Pérou (1/0) et a profité du match nul entre le Brésil et l’Uruguay (1/1). La Seleçao n’est que cinquième du classement. Voici les résultats.

Bolivie 2 Paraguay 2

Colombie 0 Equateur 1

Argentine 1 Pérou 0

Chili 4 Venezuela 2

Brésil 1 Uruguay 1

Classement :

1- Argentine 25 pts

2- Uruguay 20 pts

3- Colombie 19 pts

4- Equateur 19 pts

5- Brésil 18 pts

6- Paraguay 17 pts

7- Bolivie 13 pts

8- Venezuela 12 pts

9- Pérou 7 pts

10- Chili 9 pts