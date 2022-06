Elim Mondial 2023 – Tunisie : Liste des convoquÃ©s

Elim Mondial 2023 – Tunisie : Liste des convoqués

Le sélectionneur national, Dirk Bauermann, a dévoilé, ce matin, la liste des joueurs convoqués pour le prochain tournoi des éliminatoires du mondial de Basket-Ball, prévu entre le 1er et le 3 juillet. L’équipe de Tunisie, qui affrontera le Cameroun, le Soudan du Sud et le Rwanda, sera renforcée par Michael Roll, Radhouane Slimane et Salah Mejri.

Liste des convoqués : Omar Abada, Achref Guennouni, Michael Roll, Mokhtar Ghayaza, Radhouane Slimane, Mohamed Hadidane, Mourad El Mabrouk, Zied Chennoufi, Salah Mejri, Oussama Marnaoui, Makrem Ben Romdhane, Heithem Sâada.

GnetNews