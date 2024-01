France : Elisabeth Borne dÃ©missionne, Gabriel Attal pressenti pour lui succÃ©der

France : Elisabeth Borne démissionne, Gabriel Attal pressenti pour lui succéder

Le président français, Emmanuel Macron, s’apprête à changer de Premier ministre, au lendemain de la démission la veille d’Elisabeth Borne.

Après 20 mois passés à Matignon, où elle a fait face à de nombreuses difficultés, et a eu beaucoup de mal à faire passer les réformes du président, cette technocrate rompue aux arcanes de l’administration française, issue de la gauche française, quitte son poste politiquement affaiblie.

Faute de majorité absolue à l’Assemblée nationale, et avec seule une majorité relative, et face à un jeu des alliances qui a tourné, à maintes reprises à son détriment, Borne a enchaîné les motions de censure, et les passages en force, en ayant recours à l’article 49.3 de la constitution française, pour faire passer des réformes douloureuses, notamment celle des retraites largement rejetée dans l’Hexagone, ainsi que le texte budgétaire, pour ne citer que ceux-ci.

Autre texte controversé qui a fini par être adopté, après un premier rejet, est celui de l’immigration qui a largement divisé, et divise encore la classe politique française.

Le nom de son successeur devrait être connu ce mardi. L’actuel ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal, un Macronnistre convaincu et loyal est donné favori pour être appelé à former un nouveau gouvernement. D’autant que ce jeune politicien de 34 ans est très populaire en France pour avoir mené des réformes, qualifiées de courageuses, dans l’éducation et qui semble en mesure de donner un second souffle à un quinquennat présidentiel essoufflé.

Gnetnews