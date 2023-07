Emmanuel Macron prend des décisions pour désamorcer la tension, après plusieurs nuits d’émeutes

Le président français, Emmanuel Macron, recevra, mardi, les plus de 220 maires des communes touchées par les dernières violentes émeutes, ayant secoué plusieurs villes françaises, l’obligeant d’annuler un déplacement en Allemagne où il devrait s’entretenir avec le chancelier allemand, Olaf Sholz.

A l’issue d’une réunion hier dimanche à l’Elysée, autour de sa Première ministre, Elizabeth Borne, ainsi que de plusieurs ministres dont celui de la justice, Éric Dupond-Moretti, et celui de l’Intérieur, Gérald Darmanin, Macron qui tente « de comprendre les raisons profondes ayant conduit à ces évènements », a ordonné à ses ministres « à continuer à être présents sur le terrain chacun dans son domaine de compétence », rapportent des médias français concordants.

Le locataire de l’Elysée recevra la présidente de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet, et celui du Sénat, Gérard Larcher.

Plusieurs grandes villes françaises, Paris, Lyon, Marseille…ont connu de successives nuits, extrêmement agitées, avec des émeutes violentes, marquées par des actes de saccage, de pillage, de dégradation, de voitures incendiées…

La tension est montée d’un cran, dans la nuit de samedi à dimanche, lorsque le domicile du maire de l’Hay-Les-Roses a été attaqué, alors que son épouse et ses enfants s’y trouvaient, plongeant l’opinion publique française et au-delà dans l’émoi et la sidération…une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat.

C’est la mort de Nahel, un jeune d’origine algérienne tué par un policier, qui a mis le feu au poudre.