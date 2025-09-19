Ennahdha alerte sur la dÃ©gradation de lâ€™Ã©tat de santÃ© de Habib Ellouz en dÃ©tention

19-09-2025

Le mouvement Ennahdha a exprimÃ©, jeudi, sa Â« profonde inquiÃ©tude Â» face Ã  la dÃ©tÃ©rioration de lâ€™Ã©tat de santÃ© de son dirigeant, Habib Ellouz, actuellement incarcÃ©rÃ©.

Dans un communiquÃ©, le parti affirme que lâ€™ancien dÃ©putÃ© souffre dâ€™un ensemble de complications graves, allant du risque de perte totale de la vue Ã  une dÃ©ficience partielle de lâ€™audition, ainsi que de plusieurs maladies chroniques. Ennahdha dÃ©nonce ce quâ€™il qualifie Â« dâ€™abandon mÃ©dical Â», Ã©voquant mÃªme lâ€™interdiction faite Ã  la famille du dÃ©tenu dâ€™apporter les mÃ©dicaments dont il a un besoin urgent et permanent.

Le mouvement estime que cette situation sâ€™inscrit dans une politique de Â« harcÃ¨lement systÃ©matique Â» Ã  lâ€™encontre des opposants politiques et rappelle ce quâ€™il considÃ¨re comme des Â« irrÃ©gularitÃ©s Â» ayant entachÃ© plusieurs procÃ¨s Ã  caractÃ¨re politique.

Ennahdha appelle Ã  la libÃ©ration immÃ©diate de Habib Ellouz, invoquant son Ã¢ge et son Ã©tat de santÃ©. Le parti tient les autoritÃ©s responsables de garantir les soins nÃ©cessaires aux dÃ©tenus, conformÃ©ment aux engagements juridiques nationaux et internationaux.

Le communiquÃ© invite par ailleurs les organisations de la sociÃ©tÃ© civile, notamment la Ligue tunisienne des droits de lâ€™homme et lâ€™Instance nationale de prÃ©vention de la torture, Ã  se saisir du dossier et Ã  examiner la situation du dirigeant emprisonnÃ©.

Enfin, le mouvement rÃ©itÃ¨re sa demande de mettre un terme Ã  ce quâ€™il qualifie de Â« persÃ©cutions Â» visant les prisonniers politiques et de procÃ©der Ã  leur libÃ©ration, accusant les autoritÃ©s dâ€™utiliser ces dossiers pour Â« dÃ©tourner lâ€™opinion publique des difficultÃ©s Ã©conomiques et sociales que traverse le pays Â».

