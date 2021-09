EntrÃ©e des ressortissants libyens en Tunisie : Mise au point du directeur de lâ€™aÃ©roport de Mitiga

Entrée des ressortissants libyens en Tunisie : Mise au point du directeur de l’aéroport de Mitiga

Le directeur de l’aéroport de Mitiga, Lotfi Tabib, a exclu hier soir, dimanche 12 septembre, que les autorités tunisiennes aient interdit l’entrée des ressortissants libyens à leur territoire, y compris ceux qui sont munis de la carte de séjour en Tunisie.

Le responsable a qualifié les informations relayées de « rumeurs tendancieuses ».

«Nous n’avons reçu jusque-là aucun avis de l’interdiction des autorités tunisiennes, de l’entrée des ressortissants libyens à leur territoire, y compris les détenteurs de la résidence tunisienne, et ce qui est relayé correspond à des rumeurs tendancieuses », a-t-il affirmé à la presse libyenne.

La page Facebook de l’aéroport de Mitiga avait publié dimanche soir un poste selon lequel, les autorités tunisiennes avaient interdit l’entrée aux détenteurs d’un passeport libyen à leur territoire, à l’exception de ceux ayant une carte de séjour encore valide.

Le président de la république, Kaïs Saïed, et le chef du gouvernement d’union libyen, Abdelhamid Debaibah avaient convenu jeudi 09 septembre à Tunis l’élaboration d’un protocole unique pour la reprise du trafic terrestre et aérien entre les deux pays dans les délais les plus proches.

Gnetnews