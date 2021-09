Tunisie/ Libye : SaÃ¯ed et Debaibah conviennent de rÃ©tablir rapidement le trafic terrestre et aÃ©rien entre les deux pays

Tunisie/ Libye : Saïed et Debaibah conviennent de rétablir rapidement le trafic terrestre et aérien entre les deux pays

Le président de la république, Kaïs Saïed, et le chef du gouvernement d’union libyen, Abdelhamid Debaibah, se sont mis d’accord ce jeudi 09 septembre sur l’élaboration d’un protocole unique pour la reprise du trafic terrestre et aérien entre les deux pays dans les délais les plus proches.

Lors d’une rencontre ayant réuni les deux hommes à Carthage, à l’occasion de la visite officielle ce jeudi après-midi du chef du gouvernement d’union nationale libyen en Tunisie, les deux parties ont examiné les dernières évolutions politiques entre les deux pays, et les moyens de développer la coopération bilatérale dans les domaines économique et sécuritaire, indique le bureau d’information du chef du gouvernement libyen, dans un communiqué.

Les discussions ont par ailleurs porté sur l’ouverture des passages frontaliers.

Le Premier ministre libyen était accompagné d’une délégation officielle composée des ministres de la Santé, de l’Intérieur, ainsi que du ministre d’Etat pour les affaires du conseil des ministres. Côté tunisien, étaient présents le chargé du ministère de l’Intérieur et des conseillers du chef de l’Etat.

Debaibah avait annoncé hier devant le parlement libyen, que sa visite aujourd’hui en Tunisie vise à mettre les points sur les I, après le rapport d’Interpol en Tunisie accusant les Libyens d’exporter le terrorisme. Il a affirmé « ne pas avoir accusé la Tunisie d’exporter le terrorisme », plaidant pour des relations fortes entre les deux pays voisins.

