Entretien entre KaÃ¯s SaÃ¯ed et Abdel Fattah Al-Sissi Ã  Riyad

Entretien entre Kaïs Saïed et Abdel Fattah Al-Sissi à Riyad

Le président de la République Kais Saied s’est entretenu, ce vendredi 9 décembre, à Riyad, avec Abdel Fattah Al-Sissi, le président égyptien.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux présidents d’examiner un certain nombre de dossiers liés des liens fraternels distingués entre les deux pays, et de réaffirmer la volonté commune de continuer à développer et diversifier la coopération bilatérale dans divers domaines.

Par ailleurs, Saied et Al-Sissi ont abordé un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun.

