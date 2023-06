Entretien Kaïs Saïed/ Ursula Von Der Leyen : « La Tunisie n’acceptera pas d’être une zone de transit, ni un endroit pour l’implantation »

Le suivi des résultats de la visite de la délégation européenne en Tunisie le 11 juin courant a été au centre d’une rencontre entre le président Kaïs Saïed, et la présidente de la commission européenne, Ursula Von Der Leyen, en marge de la tenue du Sommet de Paris, pour un nouveau pacte financier mondial.

Les discussions ont permis d’évoquer « les perspectives de coopération et de partenariat fructueux entre la Tunisie et l’Union européenne, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et propres, de l’économie, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, et autres domaines prometteurs ».

« La Tunisie est attachée à renforcer ses relations d’amitié et de partenariat stratégique avec l’espace européen dans un cadre bilatéral et multilatéral », a affirmé le chef de l’Etat.

La question de la migration irrégulière a été, par ailleurs, abordée ; « ce qui se passe en Tunisie est une situation anormale », a indiqué Saïed, appelant à une nouvelle approche pour mettre un terme à ce fléau.

Il a suggéré une action collective pour démanteler les réseaux criminels qui commercent avec les humains au Sud et au Nord de la Méditerranée.

« La Tunisie n’acceptera pas d’être une zone de transit, ni un endroit pour l’implantation », a-t-il réitéré, signalant que « les meilleures solutions sont l’éradication des causes, et non se limiter à traiter les impacts et résultats ».

L’expérience a montré que les pures approches sécuritaires ne conduisent qu’à davantage de victimes de la pauvreté et du dénuement, lesquelles sont devenues une proie facile pour ces trafiquants, a-t-il conclu.

